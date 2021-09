“Continua così…” Cecilia Rodriguez | arriva anche il suo Senza veli Via tutto | festa tra i fan

“Continua così…”. Cecilia Rodriguez, arriva anche il suo topless. Via tutto, festa tra i fan (Di martedì 28 settembre 2021) Più passano gli anni e più Cecilia Rodriguez sta riuscendo a costruirsi un nome tutto suo, distaccandosi pian piano (per quanto sia possibile) dalla nomina di ‘sorella di Belen’. Quella fama le ha sicuramente spianato la strada rispetto a chi deve farsi da solo, ma sta dimostrando di poterla tradurre in qualcosa di migliore e sicuramente più soddisfacente. Basti pensare alle sue tante partecipazioni televisive, di cui forse la più memorabile per il pubblico resta quella del GF Vip 2. Durante quell’importante esperienza lavorativa, Cecilia Rodriguez ha anche avuto modo di incontrare l’amore della sua vita, Ignazio Moser. Ed è quest’ultimo a sostenerla in tutto, nei panni di suo fan numero uno, mettendo da parte la gelosia anche nei casi più arditi. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 settembre 2021) Più passano gli anni e piùsta riuscendo a costruirsi un nomesuo, distaccandosi pian piano (per quanto sia possibile) dalla nomina di ‘sorella di Belen’. Quella fama le ha sicuramente spianato la strada rispetto a chi deve farsi da solo, ma sta dimostrando di poterla tradurre in qualcosa di migliore e sicuramente più soddisfacente. Basti pensare alle sue tante partecipazioni televisive, di cui forse la più memorabile per il pubblico resta quella del GF Vip 2. Durante quell’importante esperienza lavorativa,haavuto modo di incontrare l’amore della sua vita, Ignazio Moser. Ed è quest’ultimo a sostenerla in, nei panni di suo fan numero uno, mettendo da parte la gelosianei casi più arditi. ...

