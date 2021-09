Bernabeu sotto shock | Real sorpreso e smarrito

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel martedì di Champions League la scena è tutta per l'impresa dei moldavi dello Sheriff a Madrid: con due successi in altrettante gare, la matricola nella competizione più prestigiosa vola in testa ...

Advertising

Carlomrtz : RT @giacomocorsetti: Palla sotto l'incrocio e il Bernabeu muto. #RealMadridSheriff - giacomocorsetti : Palla sotto l'incrocio e il Bernabeu muto. #RealMadridSheriff -

Ultime Notizie dalla rete : Bernabeu sotto

Goal.com

Nel martedì di Champions League la scena è tutta per l'impresa dei moldavi dello Sheriff a Madrid: con due successi in altrettante gare, la matricola nella competizione più prestigiosa vola in testa ...Risultato clamoroso al, con lo Sheriff che supera incredibilmente il Real Madrid di ... Neymar riceve palla in area e serve Gueye che si coordina e dal centro batte Ederson con un tirol'...Real Madrid-Sheriff Tiraspol 1-2: video, gol e highlights. Impresa storica dello Sheriff Tiraspol, che vince 2-1 al Bernabeu e sale a quota 6 punti in classifica nel Girone D. (Sky Sport) ...Il Real Madrid esce sconfitto dalle mura amiche nella sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Parole dure di Carlo Ancelotti, che vuole lavorare sulla lucidità sottoporta ...