Aggiudicata la gara d’appalto, 3 milioni di euro per “Alfredo Aspri” di Fondi (Di martedì 28 settembre 2021) Fondi – Sarà il Consorzio Innova di Bologna, che si è aggiudicato la gara d’appalto la scorsa settimana, ad effettuare i lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Alfredo Aspri” di Fondi. Si tratta di un progetto ambizioso che coniuga la tutela della struttura, esempio locale di architettura razionalista risalente agli anni 1935-1938, con le esigenze degli alunni, la sicurezza della popolazione studentesca e le politiche di contenimento dei consumi. I lavori, per un importo di oltre 3 milioni di euro, saranno organizzati in maniera tale da non incidere negativamente sul regolare svolgimento delle lezioni e, a intervento ultimato, garantiranno alla città un plesso più ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– Sarà il Consorzio Innova di Bologna, che si è aggiudicato lala scorsa settimana, ad effettuare i lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico “” di. Si tratta di un progetto ambizioso che coniuga la tutela della struttura, esempio locale di architettura razionalista risalente agli anni 1935-1938, con le esigenze degli alunni, la sicurezza della popolazione studentesca e le politiche di contenimento dei consumi. I lavori, per un importo di oltre 3di, saranno organizzati in maniera tale da non incidere negativamente sul regolare svolgimento delle lezioni e, a intervento ultimato,ntiranno alla città un plesso più ...

virginiaraggi : L’ex rimessa Atac di piazza Ragusa rimarrà in mano ai cittadini. Una vittoria per tutti. Oggi Roma Capitale si è ag… - blogsicilia : #notizie #sicilia Gestione del servizio idrico, aggiudicata la gara all'unica azienda partecipante -… - agoralazio : Aggiudicata la gara d’appalto: 3 milioni di euro per rimettere a nuovo l’Edificio Scolastico - Lazio_TV : FONDI: SCUOLA 'ALFREDO ASPRI', AGGIUDICATA LA GARA D'APPALTO PER I LAVORI. - GazzettinoGolfo : #AlfredoAspri - Aggiudicata la gara d’appalto da 3 milioni di euro per rimettere a nuovo l’Edificio Scolastico di… -