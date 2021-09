Wta Nur-Sultan 2021 in tv | programma | date | orari | canale e diretta streaming

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lazione del Wta 250 di Nur-, torneo di scena in Kazakhistan inda lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre. La padrona di casa Yulia Putintseva è la prima testa di serie, mentre non sono presenti tenniste azzurre. Lucia Bronzetti è stata infatti sconfitta all’ultimo turno di qualificazioni. La copertura televisiva del Wta di Nur-è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), emittente che ne detiene l’esclusività dei diritti; livedei match proposti inoltre sul sito ufficiale di SuperTennis e mediante la nuova piattaforma SuperTennix, previa stipulazione di un abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui migliori incontri in ...

Il programma, con gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 27 settembre del torneodi- Sultan 2021. Sei i match di primo turno di scena in Kazakhistan, dove è tutto pronto per l'inizio del main draw. Subito un campo la seconda forza del seeding Van Uytvanck. Occhi anche su ...Lucia Bronzetti manca l'accesso al tabellone principale del torneodiSultan 2021 . L'azzurra si ferma al turno decisivo delle qualificazioni al torneo kazako perdendo in tre set contro la bielorussa Yuliya Hatouka col punteggio di 6 - 4 3 - 6 7 - 6(3). Un ...La programmazione del Wta 250 di Nur-Sultan 2021, torneo di scena in Kazakhistan in programma da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre.Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Novità rilevanti nel ranking WTA al termine di una settimana che vedeva in programma come evento principale il “500” di Ostrava. A Iga Swiatek è bastato ...