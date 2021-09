Venerato | “Osimhen ha triplicato il suo valore | ha mercato in Premier”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO ADL PRONTO A SFRUTTARE IL SUO MOMENTO, UN BIG AZZURRO PUO' DIRE GIA ADDIO. IN ARRIVO L'ENN… - Pacos05990547 : #venerato già ci ha venduto #osimhen, oh ciro devo vendere la macchina, è una tipo mjet del 2018 ed ha 25000km #napoli #ForzaNapoliSempre - MundoNapoli : Ciro Venerato: “Osimhen piace a 4 top club europei” -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Osimhen

Ciro, nel corso della Domenica Sportiva ha dato gli ultimi aggiornamento in merito: 'Non c'... "arriverà a valere quanto Lukaku. Napoli senza stipendi da 3 mesi" UFFICIALE " Comunicato ...Ciroanalizza il calciomercato del Napoli nel corso della puntata del 26 settembre de La ...vale già il triplo, piace già a Chelsea, PSG, United e Real Madrid'.Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ su Rai2: "A Napoli i contri tornano: l’ultimo mercato ha fruttato al club azzurro Anguissa e 10mln ...Nel corso della puntata di ieri sera de “La Domenica Sportiva”, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fornito novità circa il mercato in casa Napoli. In particolare, si è soffermat ...