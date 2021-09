Uomini e Donne | Giorgio Manetti torna in studio?

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono passati quattro anni da quando Gemma Galgani esi sono lasciati ma secondo alcune indiscrezioni presto l’uomo potrebbere nellodi. Come la prenderà la dama torinese? Gemma Galgani è uno dei personaggi più discussi die da diversi anni fa parte del parterre del programma di Maria De Filippi. Attualmente la donna, dopo diversi flirt, la dama torinese è di nuovo single e per il momento non ci sono molti corteggiatori scesi per lei. La Galgani, però, non si è ancora arresa ma, anzi, continua a cercare l’amore e per questa stagione ha anche deciso di cedere al fascino del chirurgo, sperando che il suo nuovo seno le regali un po’ di fascino in più. Anche...