Ad10000follower : Spagna, accelerano i prezzi di fabbrica in agosto -

Teleborsa

Salgono i prezzi alla produzione inad agosto. Secondo l' ufficio statistico spagnolo INE , la variazione tendenziale mostra un incremento del 18% che segue il +15,6% di luglio (dato rivisto da +15,3%). Su base mensile si ...Non ci sono stati riferimenti ad aumenti di tasse per i produttori di energia idroelettrica, come era avvenuto in. Nel resto d'Europa Francoforte e Parigi +0,67%, Londra +0,12%. La Banca d'...(Teleborsa) - Salgono i prezzi alla produzione in Spagna ad agosto. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento del 18% che segue il +15,6% di ...Terzo giorno di salita delle borse dopo il tonfo di lunedì: l'indice Ftse Mib di Milano segna +1,09% e migliora rispetto all'apertura. Sono in rialzo quasi tutti i settori. In evidenza in particolare ...