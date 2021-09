(Di lunedì 27 settembre 2021) Al primo appuntamento negli uffici di una casa discografica Rosalino Cellamare (in arte Ron) si presentò accompagnato dal padre alla fine degli anni Sessanta, uno di quei giorni che cambiano la vita per sempre, l'inizio di una carriera da autore, interprete e produttore che lo ha portato per cinque decenni a intrecciare il suo talento con quello dei più grandi artisti italiani di sempre. In studio di registrazione come sul palco. Dal leggendario tour, Banana Republic, con Lucio Dalla e Francesco De Gregori ai concerti nelle arene con Pino Daniele, De Gregori e Fiorella Mannoia, alla vittoria al Festival di Sanremo nel 1996 con Tosca. Cinquant'anni al centro della musica iniziati con una convocazione a Roma negli uffici della Rca. Ci descrive la scena? Sembrava di stare su Scherzi a parte: io, sedicenne, e mio padre nella stessa stanza, insieme a Renato Zero travestito da leopardo ...

Advertising

statodelsud : Ron: «I miei primi cinquant’anni di canzoni» - Pino__Merola : Ron: «I miei primi cinquant’anni di canzoni» - svrcastjca : @svftsomerhalder i miei preferiti sono ron, i gemelli, herm e remus poteva andarmi peggio, sono quasi tutti vivi - djamba97 : @ron_mieI @RalfCrutzen Hahahhaahhaha - patties_ron : RT @Frances52779614: 'I giorni e le notti suonano in questi miei nervi di arpa vivo di questa gioia malata di universo e soffro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ron miei

Il Sussidiario.net

testi sono più letterari, ermetici a tratti ". Tra le varie esperienze, Charlotte ha anche ... " La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani ", accanto a importanti artisti come,...... di essere sempre disponibile per altri filmmaker che volessero iconsigli. Passando a The ... Mi hanno colpito in particolar modo Alain Uy eYuan , gli interpreti di Danny e Hing: non hanno ...Infuria la polemica per le dichiarazioni del vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, ribattezzata la poliziotta No Vax ...Luca Morisi aveva lasciato l'incarico di capo della comunicazione social della Lega guidata da Matteo Salvini alcuni giorni fa per "questioni familiari".