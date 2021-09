Programmi tv stasera, 27 settembre 2021: I Bastardi di Pizzofalcone e GF Vip (Di lunedì 27 settembre 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 27 settembre 2021 offrono Programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 27 settembre 2021 La programmazione serale di lunedì 27 settembre 2021 è ampia. Da I Bastardi di Pizzofalcone in onda su Rai1 alle 21:25 ad una nuova puntata della sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola I magnifici sette su Rai Movie alle 21:10 oppure Faccio un salto all'Avana su Canale34 alle 21:00. In alternativa, c'è il programma Presa diretta in scena su Rai3 alle 21:20 ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 settembre 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 27offronoper tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa.in tv questa sera 27La programmazione serale di lunedì 27è ampia. Da Idiin onda su Rai1 alle 21:25 ad una nuova puntata della sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola I magnifici sette su Rai Movie alle 21:10 oppure Faccio un salto all'Avana su Canale34 alle 21:00. In alternativa, c'è il programma Presa diretta in scena su Rai3 alle 21:20 ...

