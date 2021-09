Planetel | ricavi in aumento nel 1° semestre Focus sul Cloud

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su AIM Italia, ha esaminato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Il primo2021 si chiude con un valore della produzione pari a 11,6 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020, pari a 9,8 milioni di euro. Al 30 giugno 2021 il numero complessivo dei clienti è pari a 26.672, in crescita del 42,3% rispetto ai 18.742 del 30.6.2020. Sempre al 30 giugno, l’infrastruttura totale in fibra copriva circa 1.760 Km, con un incremento del 23% rispetto al 31 dicembre 2020 e del +28,7% anno su anno. L’EBITDA è stato pari a 2,3 milioni di euro (+31% anno su anno), con una incidenza di circa il 20% sul valore della produzione. Il risultato d’esercizio è risultato pari a 0,43 milioni di euro (-62%). ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Planetel ricavi

Teleborsa

"I dati del 1° semestre confermano il percorso di crescita diche si basa su continui investimenti in tecnologia e infrastruttura per offrire servizi competitivi e di qualità - ha commentato ..."I dati del 1° semestre confermano il percorso di crescita diche si basa su continui investimenti in tecnologia e infrastruttura per offrire servizi competitivi e di qualità - ha commentato ...(Teleborsa) - Il CdA di Planetel, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su AIM Italia, ha esaminato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021 ...