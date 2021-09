(Di lunedì 27 settembre 2021) Stava facendoallae agli infissi di un’abitazione quando è precipitato dalla. Il pensionato, Donato Piscopiello, svolgeva lavoretti saltuari a Tricase, in provincia di. La caduta è stata di circa 6 metri e l’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettore del Servizio di prevenzione e sicurezza (Spesal-Asl). È la terza vittima nel giro di dieci giorni. “Una mattanza senza fine – hanno commentato Cgil, Cisl e Uil di– Pochi giorni fa le morti sul lavoro di Celtahiri Flamur a Mancaversa e di Fabio Sicuro – l’operaio 39enne di Martone – a Palmariggi hanno acceso un dibattito in provincia sulla insostenibilità di questo fenomeno”. Nei primi 7 mesi del 2021 si sono registrati nella provincia 13 ...

Advertising

EnricoFurlan3 : RT @fattoquotidiano: Lecce, 68enne cade da una scala durante la manutenzione di una veranda e muore - fattoquotidiano : Lecce, 68enne cade da una scala durante la manutenzione di una veranda e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce 68enne

Il Fatto Quotidiano

Il dramma questa mattina nel rione Tutino. L'uomo del posto, stava eseguendo alcuni lavori presso un'abitazione. Sul posto i ...... 65 in provincia di Bari; 28 nella Bat; 8 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 24 in provincia di,... C'è un nuovo decesso ed è undella provincia di Teramo. Il numero dei morti da Covid - 19 ...Tricase – Nuova tragedia sul lavoro questa mattina a Tricase dove a perdere la vita è stato un 68enne caduto accidentalmente da una scala. Si tratta di un operaio in pensione (D.P. le sue iniziali) ch ...La tragedia si è verificata in tarda mattinata a Tricase, in via Angiulli. Nulla da fare per l'uomo, che era all'opera su alcuni infissi di ferro al primo piano di una villetta ...