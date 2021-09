Inzaghi: “Con lo Shakhtar gara molto importante, ma non ancora decisiva” (Di lunedì 27 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha presentato così la gara di Champions League di domani con lo Shakhtar in conferenza stampa: Il mio gol contro lo Shakhtar quando giocavo nella Lazio?“Sono passati più di 20 anni, lo Shakhtar nel frattempo ha fatto un grande percorso arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera ci creerà dei problemi”. Quella di domani può essere già una gara decisiva?“Non lo è ancora, ma di certo è molto molto importante. Dovremo esser bravi a fare un’ottima partita sapendo che arriviamo da una gara fatta bene contro l’Atalanta. La squadra e la reazione mi sono piaciute ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha presentato così ladi Champions League di domani con loin conferenza stampa: Il mio gol contro loquando giocavo nella Lazio?“Sono passati più di 20 anni, lonel frattempo ha fatto un grande percorso arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera ci creerà dei problemi”. Quella di domani può essere già una?“Non lo è, ma di certo è. Dovremo esser bravi a fare un’ottima partita sapendo che arriviamo da unafatta bene contro l’Atalanta. La squadra e la reazione mi sono piaciute ...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #FiorentinaInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e… - gianpi36590925 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Volevo una squadra che reagisse e giocasse bene a calcio. Credo che questo si sia visto in queste partite. Come… - buccinoalex : #Inzaghi: 'Partita decisiva? Non ancora ma senz'altro è molto ma molto importante. Loro sono un ottima squadra, ben… - mr_kubra : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Partita decisiva? Non ancora ma senz'altro è molto ma molto importante. Lo Shakthar è ottima squadra, ben allen… - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Shakhtar-Inter non decisiva. Con l'Atalanta una grande reazione' #ShakhtarInter #UCL -