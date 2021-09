Il Papa | ' Ci sia sempre un sistema sanitario gratuito | bisogna non perderlo'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Iltorna a lanciare un appello perché "ci siaun" e nei Paesi che lo hanno, "come l'Italia e come altri Paesi, non", "al contrario arriverebbe solo a ...

Iltorna a lanciare un appello perché "cisempre un sistema sanitario gratuito" e nei Paesi che lo hanno, "come l'Italia e come altri Paesi, non perderlo", "al contrario arriverebbe solo a ...... meno male che abbiamo il vaccino e il Green pass che ci hanno permesso di ricominciare un po' a vivere e anche di tornare su un palco, di guardare in faccia,pure con la mascherina, le persone. ..."C'è lo scarto dei bambini che non vogliamo ricevere e con la legge dell'aborto che li rimanda al mittente, li uccide. Oggi è diventata un'abitudine bruttissima. Gli ospedali cattolici non possono and ...Il Pontefice all'assemblea della Pontificia Accademia per la Vita: "La sanità gratuita e accessibile a tutti e aiuta a superare le disuguaglianze. Per gli anziani c'è una eutanasia nascosta" ...