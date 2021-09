Espulso | l' allenatore tira un pugno all' arbitro | partita sospesa

Advertising

Franco93197864 : RT @Bett_Calcaterra: E' accaduto oggi nel girone A di Prima categoria tra #Oleggio Castello e #Carpignano: la sfida si stava giocando a #Pa… - MarcoLorux : RT @Bett_Calcaterra: E' accaduto oggi nel girone A di Prima categoria tra #Oleggio Castello e #Carpignano: la sfida si stava giocando a #Pa… - infoitsport : Espulso, l'allenatore del Carpignano tira un pugno all'arbitro: partita sospesa - infoitsport : Allenatore viene espulso e colpisce con un pugno al volto l'arbitro. Il video completo - Bianca34874951 : RT @Bett_Calcaterra: E' accaduto oggi nel girone A di Prima categoria tra #Oleggio Castello e #Carpignano: la sfida si stava giocando a #Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Espulso allenatore

Durante il secondo tempo della partita di Prima categoria Piemonte tra Oleggio Castello e Carpignano l'del Carpignano, Giovanni Alosi, ha reagito a una decisione arbitrale colpendo l'arbitro con un pugno improvviso. La partita è stata quindi sospesa e si è conclusa con la vittoria 3 - 0 a ...Leiva andavae infatti Sarri lo ha sostituito poco dopo. Due episodi decisivi. Non vi dico ... Mourinho abbandona la conferenza stampa post Lazio - Roma, il VIDEO L'portoghese ha ...Durante il secondo tempo della partita di Prima categoria Piemonte tra Oleggio Castello e Carpignano l'allenatore del Carpignano, Giovanni Alosi, ...Episodio assurdo in Prima Categoria: un arbitro è stato preso a pugni per aver espulso l'allenatore della squadra ospite.