Dayane Mello, molestata e stuprata a “La Fazenda”: «Minacciata dagli autori del reality» (Di lunedì 27 settembre 2021) Dayane Mello è stata protagonista di una brutta parentesi del reality La Fazenda; la modella brasiliana si trova nel suo Paese natale proprio per partecipare alla nota trasmissione, ma nelle scorse settimane è successo l’impensabile: la ex gieffina è stata molestata da un altro concorrente. Ma non è finita qui! Sembra che ci sia stato... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 settembre 2021)è stata protagonista di una brutta parentesi delLa; la modella brasiliana si trova nel suo Paese natale proprio per partecipare alla nota trasmissione, ma nelle scorse settimane è successo l’impensabile: la ex gieffina è statada un altro concorrente. Ma non è finita qui! Sembra che ci sia stato...

Advertising

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - UnioneSarda : #Spettacoli - Dayane Mello molestata durante il reality “A Fazenda”, squalificato Nego Do Borel - blogtivvu : Dayane Mello, A Fazenda: Nego do Borel minaccia di suicidarsi dopo le accuse di stupro – VIDEO… - GiuseppeporroIt : 'Hanno nascosto al pubblico tutte le volte che Dayane ha detto a Nego di smetterla', lo staff di Dayane Mello accus… -