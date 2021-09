Chiara Ugolini, la tragica notizia dal carcere: il triste annuncio (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è suicidato in carcere l'assassino di Chiara Ugolini, il 38enne Emanuele Impellizzeri. L'uomo che si trovava nel carcere di Verona è stato trovato morto questa mattina nella sua cella intorno alle 5.30: stando alle prime informazioni sembra che il 38enne si sia impiccato. La notizia è stata confermata dal segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Impellizzeri era stato trasferito nei giorni scorsi dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio. L'omicidio e poi la fuga: Impellizzeri ha confessato subito. Emanuele Impellizzeri era stato arrestato lo scorso 6 settembre con l'accusa di avere ucciso il giorno precedente, il 5 settembre, Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è suicidato inl'assassino di, il 38enne Emanuele Impellizzeri. L'uomo che si trovava neldi Verona è stato trovato morto questa mattina nella sua cella intorno alle 5.30: stando alle prime informazioni sembra che il 38enne si sia impiccato. Laè stata confermata dal segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Impellizzeri era stato trasferito nei giorni scorsi dalfiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio. L'omicidio e poi la fuga: Impellizzeri ha confessato subito. Emanuele Impellizzeri era stato arrestato lo scorso 6 settembre con l'accusa di avere ucciso il giorno precedente, il 5 settembre,, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza ...

Agenzia_Ansa : Si è impiccato in carcere a Verona Emanuele Impellizzeri, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre sc… - MediasetTgcom24 : Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è impiccato in carcere a Verona #Verona - TgLa7 : Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele #Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accus… - Noviolenzadonne : Il 5 Settembre massacrò Chiara Ugolini, 27 anni, uccidendola. Si è impiccato in carcere, sfuggendo al processo. Par… - ninda1952 : RT @RaiNews: Oggi l'uomo sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio -