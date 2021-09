Chi è Amedeo Goria? Età, vita privata, carriera e Instagram (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutte le informazioni su Amedeo Goria, noto giornalista e conduttore, dalla biografia, alla vita privata, la sua attuale fidanzata, l’ex moglie, i figli, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Amedeo Goria Nome e Cognome: Amedeo GoriaData di nascita: 16 febbraio 1954Luogo di Nascita: TorinoEtà: 67 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: giornalista e conduttoreFidanzata: Amedeo ha una L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutte le informazioni su, noto giornalista e conduttore, dalla biografia, alla, la sua attuale fidanzata, l’ex moglie, i figli, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 16 febbraio 1954Luogo di Nascita: TorinoEtà: 67 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: giornalista e conduttoreFidanzata:ha una L'articolo proviene da Novella 2000.

