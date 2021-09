Caroccia ad Aranova per un sopralluogo sul cantiere Anas

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 settembre 2021) Fiumicino – Stamattina l’assessore ai Lavori pubblici Angeloinsieme ai tecniciha effettuato unad, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo sulla via Aurelia. Il progetto fa parte degli interventi previsti dalla Convenzione sottoscritta tra, regione e Comune di Fiumicino il 26 aprile 2016. Nello specifico sarà migliorata la sicurezza sull’attuale rampa di uscita al km 23 della via Aurelia in direzione Civitavecchia, con la realizzazione di una nuova rotatoria per gestire i flussi di ingresso e di uscita dalla località e un quarto braccio per collegare la viabilità locale. L’investimento totale è di 1,8 milioni di euro. “Durante il– ha spiegato– sono state affrontate alcune ...