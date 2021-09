«Borghi&Burattini», gran finale con Gaetano, Gioppino e l’Elisir d’amore (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì 30 settembre si conclude la 26a edizione: due appuntamenti consecutivi, in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, negli spazi del Cortile Fratelli Quarti, nel Palazzo della Provincia di Bergamo. E il 1° ottobre, nell’Auditorium Ermanno Olmi in via Gennaro Sora verrà presentato, sia in presenza sia da remoto, il nuovo Quaderno del Museo del Burattino: «21 Filastrocche burattine». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì 30 settembre si conclude la 26a edizione: due appuntamenti consecutivi, in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, negli spazi del Cortile Fratelli Quarti, nel Palazzo della Provincia di Bergamo. E il 1° ottobre, nell’Auditorium Ermanno Olmi in via Gennaro Sora verrà presentato, sia in presenza sia da remoto, il nuovo Quaderno del Museo del Burattino: «21 Filastrocche burattine».

