-Amici di Maria | la sfida inaspettata di Flaza

(Di lunedì 27 settembre 2021) Oggi 27 Settembre 2021 è andata in onda la puntata di -dide Filippi. Mirko ha avuto una vera e propria crisi di pianto dopo la sospensione della maglia da parte di Alessandra Celentano. La Pettinelli attraverso i casting individua una potenziale allieva di canto e decide di farlare contro un’allieva di Rudy Zerbi.ripensa alle parole della sua Insegnante non nascondendo la sua delusione.: le gioie e i dolori della puntata Domenicale -di: Mirko in lacrime cerca una soluzione La puntata inizia con le immagini di Mirko che ha ballato nella puntata di ieri, e ha ricevuto dire critiche dalla Celentano. Il ragazzo torna in casetta e piange sfogando tutta la sua sofferenza. I ragazzi chiedono che il ragazzo cambi ...