"Alessandro Zarino nel Guinness dei primati". Ricordate l'ex tronista di UeD? Si è appena saputo (Di lunedì 27 settembre 2021) Forse non tutti lo ricorderanno. Ma il suo percorso a Uomini e Donne era stato molto particolare. L'allora tronista Alessandro Zarino si era messo in evidenza facendo ricadere la sua scelta su Veronica Burchielli. Questa inizialmente aveva rifiutato, chiedendo di poter intraprendere a sua volta il percorso da tronista. Ma le cose non andarono come sperato e così Veronica tornò sui suoi passi chiedendo di poter rivedere Alessandro. Insomma, alla fine i due iniziarono una relazione: "Ero stressatissimo – le parole dell'ex tronista – sono stato in ansia, perché non sapevo quello che sarebbe successo, però ero molto contento di rivederla e di capire cosa provava guardandola negli occhi. Ho capito che qualcosa nel mio cuore c'era, quello che c'è nel suo me lo dimostrerà, ...

