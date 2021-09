Roma | la poliziotta sul palco dei no vax | la doppia anima di una funzionaria pluripremiata

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - Corriere : Vicequestore della polizia a manifestanti: «Green pass illegittimo». Azione disciplinare - repubblica : Poliziotta no green pass, interviene Lamorgese: 'Affermazioni gravissime, accertare responsabilita'' - albealias : RT @icebergfinanza: Un’amica mi ha sconsigliato di prendere la parola. «Pensa alla carriera, tanto il male ha già vinto. Pensa a Falcone e… - SkyWalkerIIX : RT @icebergfinanza: Un’amica mi ha sconsigliato di prendere la parola. «Pensa alla carriera, tanto il male ha già vinto. Pensa a Falcone e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma poliziotta

la Lazio ha vinto il derby di, quindi tutto bene. No? - Salvini e Calenda si schiaffeggiano a distanza come due bambini ...che sarebbe successo se avesse votato l'avversario? -no green ...... di essere già sotto procedimento disciplinare - ha scritto la- . Sono molto serena. ...dichiarazioni rese dal vice questore Schilirò durante la manifestazione NO vax di ieri sera a, ...Nella settimana caratterizzata dalla massiva operazione di polizia svolta nel quartiere Quarticciolo, con l’arresto di uno spacciatore, il sequestro di 4 Kg di stupefacente e le perquisizioni delle ab ...Quindi, oggi...: il testa a testa in Germania, la corsa al Quirinale e Cottarelli - la Lazio ha vinto il derby di Roma, quindi tutto bene. No? - Salvini e Calenda si schiaffeggiano a distanza come due ...