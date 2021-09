Proroga esenzione vaccino Covid | a chi spetta | come richiederlo e fino a quando è valido il certificato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 settembre 2021), ecco a chiil. Novità in merito alle esenzioni per l’dalcontro il Coronavirus. Il Ministero della Salute, attraverso una circolare denominata “Certificazioni dialla vaccinazione anti-”, ha determinato ladelle scadenze.: scadenza estesa al 30 novembre 2021 Per coloro che hanno già richiesto l’“si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle ...