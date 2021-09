No Green Pass, vicequestore: “Io vado avanti lo stesso” (Di domenica 26 settembre 2021) “Google dedica alla professione che svolgo molte pagine. Ieri ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l’amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso – afferma – Ho scelto il mio mestiere, perché credevo che non ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modo che chiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) “Google dedica alla professione che svolgo molte pagine. Ieri ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l’amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andròlo– afferma – Ho scelto il mio mestiere, perché credevo che non ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modo che chiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Andròsempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - NicolaPorro : 'Va immediatamente ritirato' ?? - Mario_Molinari : RT @noitre32: Essere in DEMOCRAZIA, vuol dire poter esprimere le proprie opinioni, poter lavorare senza doversi sottoporre a un obbligo ( g… - 1862gigi : RT @AthomicaA: Quasi il 50 per cento della Polizia di Stato non è vaccinata. Non intende vaccinarsi, non intende vaccinare i familiari, e,… -