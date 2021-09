Lo sciopero della fame e l’appello a Mattarella dei promotori del referendum sulla cannabis: «Democrazia assassinata» (Di domenica 26 settembre 2021) Potrebbero non bastare le 600mila firme raccolte per il referendum abrogativo per la cannabis. Le firme, per essere validate dalla Cassazione, devono essere accompagnate dai certificati elettorali dei Comuni dove risiedono i sottoscrittori. La scadenza per depositare i faldoni è fissata al 30 settembre, ma 1.400 amministrazioni comunali risultano ancora inadempienti. « Solo: un quarto delle richieste di certificazione è stato evaso nel termine delle 48 ore previste dalla legge», ha fatto sapere Marco Cappato. Per questo i promotori del referendum, oltre ad aver diffidato i Comuni, per sbloccare la situazione hanno consegnato brevi manu una lettera alla segreteria del Quirinale. «Ci rivolgiamo a Lei – Sergio Mattarella – garante dei diritti fondamentali della Costituzione, perché sia ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Potrebbero non bastare le 600mila firme raccolte per ilabrogativo per la. Le firme, per essere validate dalla Cassazione, devono essere accompagnate dai certificati elettorali dei Comuni dove risiedono i sottoscrittori. La scadenza per depositare i faldoni è fissata al 30 settembre, ma 1.400 amministrazioni comunali risultano ancora inadempienti. « Solo: un quarto delle richieste di certificazione è stato evaso nel termine delle 48 ore previste dalla legge», ha fatto sapere Marco Cappato. Per questo idel, oltre ad aver diffidato i Comuni, per sbloccare la situazione hanno consegnato brevi manu una lettera alla segreteria del Quirinale. «Ci rivolgiamo a Lei – Sergio– garante dei diritti fondamentaliCostituzione, perché sia ...

Advertising

GiovanniAriola : RT @nuccialupetta: @Smartitina Andate a fare sciopero per le cose importanti tipo l'aumento delle bollette del gas e della luce no per il g… - aspettaaspetta : RT @mbolognetti: 3° giorno di sciopero della fame. Stop all'attentato contro i diritti politici del cittadino. - maranigiacomo1 : RT @LORENZOSCHIAVAN: ??@LegaleMeglio ANNUNCIA SCIOPERO DELLA FAME A PARTIRE DALLE 00.00! I COMUNI VOGLIONO SABOTARE IL REFERENDUM CANNABIS.… - nuvoletta04 : RT @annak65649009: Dalla mezzanotte di oggi @Perdukistan, @marcocappato dell'@ass_coscioni, Franco Corleone di @sdronlus, @riccardomagi di… - usciamodalmedi1 : RT @annak65649009: Dalla mezzanotte di oggi @Perdukistan, @marcocappato dell'@ass_coscioni, Franco Corleone di @sdronlus, @riccardomagi di… -