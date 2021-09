LIVE Basket – Sassari-Pesaro, Serie A1 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Prende finalmente il via la nuova stagione, con il ritorno sugli spalti del pubblico, con il PalaSerradimigni che non sarà da meno. Tutto pronto, quindi, con l’inizio della partita che è programmato per le ore 18:00 di domenica 26 settembre. Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto succede sul parquet di gioco. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA DIRETTA Sassari-Pesaro ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Latestuale di Banco di Sardegna-Carpegna Prosciutto, sfida valida per la prima giornata dellaA1di. Prende finalmente il via la nuova stagione, con il ritorno sugli spalti del pubblico, con il PalaSerradimigni che non sarà da meno. Tutto pronto, quindi, con l’inizio della partita che è programmato per le ore 18:00 di domenica 26 settembre. Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto succede sul parquet di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA...

Advertising

Telefriuli1 : BUONA DOMENICA con #Telefriuli ! La programmazione di oggi ???? - infoitsport : LIVE Napoli-Olimpia Milano 63-73, Serie A basket in DIRETTA: prima vittoria stagionale per la squadra di Ettore Mes… - ReErthu : Buongiorno buongiorno notizie della prima mattina Napoli battuta 63 a 73 down Olimpia Milano che sembrava un gigant… - infoitsport : LIVE Basket – NAPOLI-Olimpia Milano 54-71, Serie A1 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : LIVE Napoli-Olimpia Milano 59-71, Serie A basket in DIRETTA: l'Armani ipoteca la prima vittoria -