Laver Cup 2021: programma, orari e ordine di gioco terza giornata domenica 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Il programma con gli orari e l'ordine di gioco della terza e ultima giornata della Laver Cup 2021, il torneo di tennis che mette di fronte un Team Europa e uno di tutto il resto del mondo. 11-1 schiacciante per il vecchio continente, che è ormai a un passo dalla vittoria (dovrebbero arrivare quattro sconfitte su quattro in quest'ultima giornata per il ribaltone), andiamo a scoprire la programmazione completa con gli orari italiani di riferimento. domenica 26 settembre ore 18 Rublev / Zverev vs Opelka / Shapovalov a seguire Zverev vs Auger-Aliassime a seguire Medvedev vs Schwartzman a seguire Tsitsipas vs Isner SportFace.

