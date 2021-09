Inter | Barella a quota 5 assist | è tra i migliori d' Europa

Advertising

Inter : ?? | BARELLA Tra i calciatori che hanno fornito almeno cinque assist vincenti nei cinque grandi campionati europei… - Inter : ?? | EL TORO 5'- #Lautaro al volo su assist di #Barella, illumina San Siro ??? @Lenovo @LenovoItalia #ForzaInter… - Inter : ?? | FISCHIO FINALE Termina qui il match di San Siro! #InterBologna 6?-1? ?? Lautaro (6') ?? Skriniar (30') ?? Ba… - ale_visentin : RT @marifcinter: #Adani: 'Barella un anno fa fu il migliore con De Paul e Kessié, oggi recupera, costruisce e rifinisce, segna e fa segnare… - incognitarvo : RT @marifcinter: #Adani: 'Barella un anno fa fu il migliore con De Paul e Kessié, oggi recupera, costruisce e rifinisce, segna e fa segnare… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

Dzeko come Milito Il capitolo dei record non finisce con. Anche Edin Dzeko si è eretto a ... Prosegue invece la striscia di gol consecutivi in Serie A per l'che ha raggiunto 25 partite con ...Allenatore: De Zerbi(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian,, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi STADIO: Stadio Olimpico ...Il mediano nerazzurro ha messo lo zampino in almeno un gol a partita, è tra i migliori d’Europa. Dzeko come Milito nel 2010 ...Daniele Adani è tornato a parlare dell'Inter, in particolare del grande momento di Nicolò Barella: 'E' creativo, decisivo e ispirato. Ora ci vuole continuità' ...