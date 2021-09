Flaza di Amici 2021: chi è, età, nome e cognome, vita privata, Instagram, canzoni (Di domenica 26 settembre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Flaza è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, dall’aspetto ‘duro’ e dall’animo sensibile, è stata scelta da Lorella Cuccarini. Ma conosciamola meglio! Flaza di Amici 2021: chi è, età, nome e cognome, da dove viene Flaza, all’anagrafe Flavia Zardetto, è nata a Fregene nel 2001. Ha 21 anni e i suoi genitori sono proprietari di uno stabilimento balneare. Da sempre appassionata di musica, Flaza ha iniziato a scrivere canzoni a soli 12 anni e ha all’attivo un singolo prodotto dalla Honiro Rookies. Flaza di Amici 2021: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare eè una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, dall’aspetto ‘duro’ e dall’animo sensibile, è stata scelta da Lorella Cuccarini. Ma conosciamola meglio!di: chi è, età,e cog, da dove viene, all’anagrafe Flavia Zardetto, è nata a Fregene nel 2001. Ha 21 anni e i suoi genitori sono proprietari di uno stabilimento balneare. Da sempre appassionata di musica,ha iniziato a scriverea soli 12 anni e ha all’attivo un singolo prodotto dalla Honiro Rookies.di: ...

