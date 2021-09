DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Hamilton all’assalto di Norris, ma l’inglese tiene! Sainz sul podio (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 47/53 Si alzano leggermente i tempi per i piloti ma al momento la pioggia non è ancora importante. Hamilton è a mezzo secondo da Norris che sbaglia! Corpo a corpo! Giro 47/53 Norris apre un nuovo giro con Hamilton a un secondo, il campione del mondo non molla Giro 46/53 Verstappen si dispera per le gomme, con Leclerc che passa Stroll e si porta a 4.8 Giro 46/53 Norris rimette 1.3 su Hamilton, mentre la pioggia arriva davvero! Giro 45/53 Per il momento la situazione sembra tranquilla, ma vediamo se la pioggia aumenta! Perez passa Ricciardo e si mette alla caccia di Sainz Giro 45/53 Attenzione! I primi piloti segnalano pioggia in curva 10!!! Giro 44/53 Leclerc si mette in scia a Stroll per ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 47/53 Si alzano leggermente i tempi per i piloti ma al momento la pioggia non è ancora importante.è a mezzo secondo dache sbaglia! Corpo a corpo! Giro 47/53apre un nuovo giro cona un secondo, il campione del mondo non molla Giro 46/53 Verstappen si dispera per le gomme, con Leclerc che passa Stroll e si porta a 4.8 Giro 46/53rimette 1.3 su, mentre la pioggia arriva davvero! Giro 45/53 Per il momento la situazione sembra tranquilla, ma vediamo se la pioggia aumenta! Perez passa Ricciardo e si mette alla caccia diGiro 45/53 Attenzione! I primi piloti segnalano pioggia in curva 10!!! Giro 44/53 Leclerc si mette in scia a Stroll per ...

