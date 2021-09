De Laurentiis: «DAZN? Italia sempre in ritardo, la rete va implementata» (Di domenica 26 settembre 2021) Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al ritardo tecnologico presente in Italia In un convegno tenuto da Il Sole 24 Ore, Aurelio De Laurentiis ha così spiegato i problemi di rete che hanno colpito DAZN nelle ultime settimane, riflettendosi poi sui clienti: «Siamo sempre in ritardo noi Italiani. Io mi sono battuto per andare su DAZN, facendo inc*****e anche i colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male, ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato la rete come negli altri paesi europei e siamo indietro. Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Le parole del presidente del Napoli Aurelio Dein merito altecnologico presente inIn un convegno tenuto da Il Sole 24 Ore, Aurelio Deha così spiegato i problemi diche hanno colpitonelle ultime settimane, riflettendosi poi sui clienti: «Siamoinnoini. Io mi sono battuto per andare su, facendo inc*****e anche i colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male, ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato lacome negli altri paesi europei e siamo indietro. Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un ...

