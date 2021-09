Caos pioggia, la spunta Hamilton e Verstappen 2° (Di lunedì 27 settembre 2021) Lewis Hamilton torna alla vittoria e centra il 100esimo successo nel Mondiale di Formula Uno in un Gran Premio di Russia a lungo dominato da Lando Norris ma riacceso nel finale dalla pioggia. Un diluvio che costringe all'errore il pilota della McLaren, alla fine sesto. Sul podio con il vincitore salgono Max Verstappen e Carlos Sainz con la Ferrari. Un Gran Premio bellissimo. Al via Norris concede la scia a Sainz che si infila e passa al comando, Hamilton invece resta imbottigliato e perde qualche posizione. Nelle retrovie Verstappen guadagna qualcosa, mentre Leclerc guadagna sette posizioni.Verstappen e Leclerc pian piano iniziano la loro rimonta, Max infila agevolmente Bottas che aveva cambiato la power unit ed era partito dal fondo. Norris va al comando. Hamilton ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 settembre 2021) Lewistorna alla vittoria e centra il 100esimo successo nel Mondiale di Formula Uno in un Gran Premio di Russia a lungo dominato da Lando Norris ma riacceso nel finale dalla. Un diluvio che costringe all'errore il pilota della McLaren, alla fine sesto. Sul podio con il vincitore salgono Maxe Carlos Sainz con la Ferrari. Un Gran Premio bellissimo. Al via Norris concede la scia a Sainz che si infila e passa al comando,invece resta imbottigliato e perde qualche posizione. Nelle retrovieguadagna qualcosa, mentre Leclerc guadagna sette posizioni.e Leclerc pian piano iniziano la loro rimonta, Max infila agevolmente Bottas che aveva cambiato la power unit ed era partito dal fondo. Norris va al comando....

Advertising

Emilydefilippis : @OhBryanTiLanci Più che altro, se la pioggia fosse arrivata a metà gara sarebbe stato completamente diverso (tralas… - alex_crupi : Nonostante ci fossero 14 macchine tra di loro al via, le rimonte incrociate e il caos finale della pioggia, alla fi… - Tuttipazziperi1 : La pioggia scesa sul tracciato negli ultimi giri ha creato uno scompiglio che ha rimescolato le carte in tavola.… - infoitsport : F1, Charles Leclerc: 'Rinviato l'ingresso ai box per non fare caos con Sainz, poi pioggia a dirotto' - sghezziofficial : F1, GP Russia: vince Hamilton che fa 100 nel caos della pioggia -