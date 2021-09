Bar trasformato in discoteca. Multa e chiusura ad Asola (Di domenica 26 settembre 2021) Dj, musica alta e balli e in più anche petardi fatti scoppiare vicino a un distributore di benzina: non hanno usato la discrezione gli avventori del bar ristorante Civico 108 di Asola , nel Mantovano, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 26 settembre 2021) Dj, musica alta e balli e in più anche petardi fatti scoppiare vicino a un distributore di benzina: non hanno usato la discrezione gli avventori del bar ristorante Civico 108 di, nel Mantovano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bar trasformato Bar trasformato in discoteca. Multa e chiusura ad Asola ... non hanno usato la discrezione gli avventori del bar ristorante Civico 108 di Asola , nel Mantovano, che ieri si è trasformato in una sorta di discoteca . Quando sono arrivati i carabinieri, è ...

