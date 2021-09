Anguissa: "Spalletti ha detto che conta su di me. Mi chiede di aiutare i miei compagni" (Di domenica 26 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del match Napoli-Cagliari, André Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Spalletti fa attenzione ai dettagli, e si prende cura di noi. Mi ha dato fiducia e ha detto che conta su di me. Mi ha chiesto di ristabilire un equilibrio in difesa, mi chiede di aiutare i miei compagni nel recupero palla e di impostare quando è possibile. Voglio dimostrare, però, anche le mie qualità offensive. Ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia per questa cultura tattica". Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del match Napoli-Cagliari, André Zamboè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "fa attenzione ai dettagli, e si prende cura di noi. Mi ha dato fiducia e hachesu di me. Mi ha chiesto di ristabilire un equilibrio in difesa, midinel recupero palla e di impostare quando è possibile. Voglio dimostrare, però, anche le mie qualità offensive. Ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia per questa cultura tattica".

Advertising

Osimhenismos : RT @Napoli_Report: #Anguissa a @DAZN_IT: “#Spalletti ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia proprio per questa cultura tattic… - Napoli_Brasil : NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, I… - GuilleTano5 : RT @Napoli_Report: #Anguissa a @DAZN_IT: “#Spalletti ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia proprio per questa cultura tattic… - gilnar76 : Anguissa: 'Spalletti ha detto che conta su di me. Mi chiede di aiutare i miei compagni' #Forzanapoli #Napoli… - Iamnaples : ?? Le parole del centrocampista azzurro prima di #NapoliCagliari #Anguissa -