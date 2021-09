Amici 21, seconda puntata – Gestaccio di Zerbi alla Pettinelli. La classe è formata! (Di domenica 26 settembre 2021) Zerbi vs Pettinelli - Amici 21 Amici 21 continua nelle domeniche pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire la seconda puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta giovedì. Amici 21: la seconda puntata minuto per minuto 14.00: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata. “Continuiamo con la formazione della classe”, dice, ricordando che all’esordio sono stati assegnati 12 banchi. 14.01: Prima, però, l’ospite. La conduttrice annuncia Sangiovanni, che canta il nuovo singolo Raggi Gamma. Mattia batte Nunzio e si prende il banco di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 settembre 2021)vs2121 continua nelle domeniche pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire laminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta giovedì.21: laminuto per minuto 14.00: Maria De Filippi entra in studio e dà il via. “Continuiamo con la formazione della”, dice, ricordando che all’esordio sono stati assegnati 12 banchi. 14.01: Prima, però, l’ospite. La conduttrice annuncia Sangiovanni, che canta il nuovo singolo Raggi Gamma. Mattia batte Nunzio e si prende il banco di ...

