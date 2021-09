Tv in lutto, è morto dopo un malore improvviso (Di sabato 25 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Sono ore di lutto a Monreale, in provincia di Palermo, per l’improvvisa scomparsa di Filippo Sciortino, 55 anni, famoso scenografo di programmi televisivi, deceduto a seguito di un infarto accusato a Roma. Sciortino, nel corso della sua carriera, ha lavorato per l’allestimento di diverse trasmissioni televisive come il Grande Fratello e serie tv come il Cacciatore 2. Inoltre, fu proprio Sciortino a occuparsi della scenografia della sfilata di Dolce & Gabbana proprio a Monreale. L’uomo, in base a una prima ricostruzione, sarebbe stato trovato cadavere all’interno di una camera di un B&B romano, dove stava alloggiando per motivi lavorativi. Nelle scorse ore il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha manifestato il proprio cordoglio per la prematura morte dello scenografo. “In questo momento di dolore sono vicino ai ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Sono ore dia Monreale, in provincia di Palermo, per l’improvvisa scomparsa di Filippo Sciortino, 55 anni, famoso scenografo di programmi televisivi, deceduto a seguito di un infarto accusato a Roma. Sciortino, nel corso della sua carriera, ha lavorato per l’allestimento di diverse trasmissioni televisive come il Grande Fratello e serie tv come il Cacciatore 2. Inoltre, fu proprio Sciortino a occuparsi della scenografia della sfilata di Dolce & Gabbana proprio a Monreale. L’uomo, in base a una prima ricostruzione, sarebbe stato trovato cadavere all’interno di una camera di un B&B romano, dove stava alloggiando per motivi lavorativi. Nelle scorse ore il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha manifestato il proprio cordoglio per la prematura morte dello scenografo. “In questo momento di dolore sono vicino ai ...

Advertising

messina_oggi : Un altro pezzo di storia imprenditoriale della nostra città che se ne va. È morto Pippo Sciarrone, di 70 anni, tit… - trevisotoday : Lutto a Dosson: 86enne muore di infarto fuori dal ristorante - Fili27Filippo : Tutti vicini a #Zalewski per la grande perdita #Roma AS Roma in lutto, morto il padre di Zalewski - glooit : Grave lutto per Nicola Zalewski: suo padre Christopher è morto per un tumore leggi su Gloo - sportface2016 : #Roma, lutto per #Zalewski: è morto il padre, era malato di tumore -