Super Destro segna anche con una bottiglietta in mano: 'Non sapevo dove buttarla!' (Di sabato 25 settembre 2021) Mattia Destro è uno che non molla e questa sera contro il Verona si è visto chiaramente. Non ha mollato neanche la bottiglietta che aveva in mano quando all'85' ha realizzato la rete del momentaneo ma ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Mattiaè uno che non molla e questa sera contro il Verona si è visto chiaramente. Non ha mollato nelache aveva inquando all'85' ha realizzato la rete del momentaneo ma ...

Emozioni e gol a San Siro, Inter - Atalanta finisce 2 - 2 ... finisce 2 - 2 con un super Malinovsky, il penalty decisivo fallito da Dimarco e il gol annullato a ... il 'Torò è freddo, preciso e potente a battere Musso con una volèe di destro. Dopo un paio di ...

Super Destro non basta al Genoa: 3-3 show col Verona! Nella spettacolare sfida tra Genoa e Verona è successo anche questo: l'attaccante rossoblù ha saltato il difensore e fatto partire il pallonetto con la mano sinistra impegnata

Che show a Marassi! Destro ribalta il Verona, Kalinic al 91' ferma il Genoa americano Sotto 2-0 per i gol di Simeone e Barak, la squadra di Ballardini nel finale si porta sul 3-2 con Criscito e la doppietta dell'attaccante. In pieno recupero il colpo di testa del croato vale il pareggi ...

