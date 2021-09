Pioli: «Il campo dello Spezia è più piccolo e non è corretto» (Di sabato 25 settembre 2021) E’ stata una settimana di “battaglie” per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha iniziato parlando della necessità di far crescere il tempo effettivo delle partite, portando come esempio i minuti giocati nel match con la Juventus. «Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo quarantotto minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 settembre 2021) E’ stata una settimana di “battaglie” per Stefano. Il tecnico del Milan ha iniziato parlando della necessità di far crescere il tempo effettivo delle partite, portando come esempio i minuti giocati nel match con la Juventus. «Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo quarantotto minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si L'articolo

Advertising

pino_nostro : @Cobretti_80 Non Sogni anche tu una combo Mazzarri/Pioli sulla stessa panchina che giocano e perdono nel campo di… - Freddy10260886 : RT @marifcinter: Pioli: 'Era una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, non sono omogenee. E permettetem… - glooit : Lo sfogo di Pioli dopo Spezia-Milan “Questo campo non è adatto per la Serie A, non va bene” leggi su Gloo… - AntonioAvitabi4 : RT @CalcioFinanza: #Pioli: «Il campo dello #Spezia è più piccolo e non è corretto» - panaric_23 : RT @marifcinter: Pioli: 'Era una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, non sono omogenee. E permettetem… -