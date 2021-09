“Non mi è mai successo”. Parenzo e Concita mostrano a Prodi questo video di Draghi: profondo imbarazzo | Guarda (Di sabato 25 settembre 2021) In Onda è tornato a occupare lo spazio post-telegiornale per il fine settimana. Niente Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo, gli spettatori di La7 si ritrovano di nuovo Concita De Gregorio e David Parenzo: con loro in studio Paolo Mieli, mentre in collegamento Romano Prodi. Ed è proprio da quest'ultimo che si parte, mostrandogli il video in cui Mario Draghi riceve la standing ovation di tutti gli industriali durante l'assemblea di Confindustria. “Le è mai successo di ricevere un'ovazione del genere?”, ha chiesto la De Gregorio. “No, non mi era mai capitata una standing ovation così”, ha risposto Prodi che poi si è giustificato così per non aver avuto la stessa popolarità che sta riscuotendo Draghi nel Paese: “Io ho sempre lavorato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) In Onda è tornato a occupare lo spazio post-telegiornale per il fine settimana. Niente Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo, gli spettatori di La7 si ritrovano di nuovoDe Gregorio e David: con loro in studio Paolo Mieli, mentre in collegamento Romano. Ed è proprio da quest'ultimo che si parte, mostrandogli ilin cui Marioriceve la standing ovation di tutti gli industriali durante l'assemblea di Confindustria. “Le è maidi ricevere un'ovazione del genere?”, ha chiesto la De Gregorio. “No, non mi era mai capitata una standing ovation così”, ha rispostoche poi si è giustificato così per non aver avuto la stessa popolarità che sta riscuotendonel Paese: “Io ho sempre lavorato con ...

