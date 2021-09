Mihajlovic sulla squalifica: “La mia reazione da tre mesi di carcere. Quando vedo un’ingiustizia non ragiono più” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Empoli. Il tecnico non sarà presente in panchina a causa dell’espulsione maturata contro il Genoa. “Spero che domani i giocatori mettano in campo una reazione propositiva, non come quella che ho avuto io dopo l’espulsione… che sarebbe stata da tre mesi di carcere. Ma sottolineo che prima dell’espulsione io avevo fatto notare delle cose e mi sarei meritato un’ammonizione, non un’espulsione. Poi Quando vedo un’ingiustizia, come quel rosso, non ragiono più” Poi aggiunge: “Abbiamo un’identità ben precisa. Come allenatore non guardo solo ai risultati. Il Bologna oggi ha 8 punti, ma se tutto fosse andato come doveva andare ne avremmo avuti ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Bologna Sinisaè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Empoli. Il tecnico non sarà presente in panchina a causa dell’espulsione maturata contro il Genoa. “Spero che domani i giocatori mettano in campo unapropositiva, non come quella che ho avuto io dopo l’espulsione… che sarebbe stata da tredi. Ma sottolineo che prima dell’espulsione io avevo fatto notare delle cose e mi sarei meritato un’ammonizione, non un’espulsione. Poi, come quel rosso, nonpiù” Poi aggiunge: “Abbiamo un’identità ben precisa. Come allenatore non guardo solo ai risultati. Il Bologna oggi ha 8 punti, ma se tutto fosse andato come doveva andare ne avremmo avuti ...

