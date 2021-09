LIVE – Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 prova in linea donne Elite: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 25 settembre 2021) La DIRETTA scritta della prova in linea donne Elite dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Si assegna la maglia iridata tra le professioniste con 157,7 chilometri da Anversa a Leuven. Tutti i favori del pronostico per la corazzata olandese, mentre l’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti LIVE, classifiche e tanto altro ancora. Segui il LIVE a partire dalle 12:20 PERCORSO E ALTIMETRIA Mondiali 2021: CALENDARIO E ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Lascritta dellaindeidisu strada, in corso di svolgimento nelle. Si assegna la maglia iridata tra le professioniste con 157,7 chilometri da Anversa a Leuven. Tutti i favori del pronostico per la corazzata olandese, mentre l’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con, classifiche e tanto altro ancora. Segui ila partire dalle 12:20 PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO E ...

