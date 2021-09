La procura cambia idea sull’oscuramento di Fanpage in 24 ore (Di sabato 25 settembre 2021) Avevamo lanciato il nostro tweet con la notizia del sequestro e dell’oscuramento delle pagine web di Fanpage con le inchieste sui 49 milioni della Lega e la pubblicazione delle intercettazioni dell’ex sottosegretario all’Economia Claudio Durigon con un «allora oscurateci tutti». Pare proprio che la presenza contemporanea dei video delle inchieste di Fanpage anche su altre pagine web (che, come spesso accade, citando la fonte, hanno dato notizia di una esclusiva dei loro colleghi, visto l’ampio spazio di risonanza della notizia stessa) abbia fatto desistere la procura di Roma nel proseguire con l’azione di sequestro, soltanto 24 ore dopo la consegna della notifica precedente sull’oscuramento di Fanpage. LEGGI ANCHE > L’Italia è quel Paese in cui le inchieste scomode di Fanpage ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 settembre 2021) Avevamo lanciato il nostro tweet con la notizia del sequestro e dell’oscuramento delle pagine web dicon le inchieste sui 49 milioni della Lega e la pubblicazione delle intercettazioni dell’ex sottosegretario all’Economia Claudio Durigon con un «allora oscurateci tutti». Pare proprio che la presenza contemporanea dei video delle inchieste dianche su altre pagine web (che, come spesso accade, citando la fonte, hanno dato notizia di una esclusiva dei loro colleghi, visto l’ampio spazio di risonanza della notizia stessa) abbia fatto desistere ladi Roma nel proseguire con l’azione di sequestro, soltanto 24 ore dopo la consegna della notifica precedentedi. LEGGI ANCHE > L’Italia è quel Paese in cui le inchieste scomode di...

