Inter, Inzaghi: «Ancelotti uno degli allenatori più vincenti» (Di sabato 25 settembre 2021) “Ancelotti? Penso sia uno degli allenatori più vincenti della storia. Un grandissimo allenatore, con cui tante volte in passato, quando ho visto degli allenamenti di mio fratello ma anche ultimamente, affrontando il Napoli, è stato un piacere parlare di calcio”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. “Dà una grande organizzazione alle sue squadre. Il Real è una squadra molto molto forte”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “E’ dal 2010 che l’Inter non arriva negli ottavi, è un dato che vogliamo sovvertire, cercheremo di iniziare già da domani, con l’obiettivo ben chiaro in testa di passare il girone”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) “? Penso sia unopiùdella storia. Un grandissimo allenatore, con cui tante volte in passato, quando ho vistoallenamenti di mio fratello ma anche ultimamente, affrontando il Napoli, è stato un piacere parlare di calcio”. Così Simone, allenatore dell’. “Dà una grande organizzazione alle sue squadre. Il Real è una squadra molto molto forte”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “E’ dal 2010 che l’non arriva negli ottavi, è un dato che vogliamo sovvertire, cercheremo di iniziare già da domani, con l’obiettivo ben chiaro in testa di passare il girone”, ha aggiunto.

Advertising

Inter : Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di #InterAtalanta @Inter_TV - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? nerazzurri scelti da Simone Inzaghi per #InterBologna! ?? Powered by @EASPORTSFIFA - Inter : ?? | FORMAZIONE #FiorentinaInter: ecco gli 1??1?? titolari scelti da Simone Inzaghi ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - zazoomblog : Simone Inzaghi prima di Inter-Atalanta: “Fame e cattiveria ecco cosa…” - #Simone #Inzaghi #prima - imcalhainter : RT @RiccardoDanna1: #Inzaghi non rischia: #Correa non convocato per la partita contro l'#Atalanta. ??????? #Inter -