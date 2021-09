Inter-Atalanta 2-2: la squadra di Inzaghi frena e deve accontentarsi del pareggio (Di sabato 25 settembre 2021) Si è da poco concluso il match tra Inter e Atalanta valido per la 6a giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi non risponde al Milan e non ottiene il successo contro i bergamaschi di Gasperini. Nel primo tempo è l'Atalanta a chiudere in vantaggio grazie alle reti di Malinovskyi e Toloi. Il secondo tempo i tifosi dell'Inter si fanno sentire ed è Dzeko a regalare il pareggio alla squadra di Inzaghi, punteggio che si inchioda dunque sul 2-2 fino al triplice fischio dell'arbitro. Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) Si è da poco concluso il match travalido per la 6a giornata di Serie A. Ladinon risponde al Milan e non ottiene il successo contro i bergamaschi di Gasperini. Nel primo tempo è l'a chiudere in vantaggio grazie alle reti di Malinovskyi e Toloi. Il secondo tempo i tifosi dell'si fanno sentire ed è Dzeko a regalare ilalladi, punteggio che si inchioda dunque sul 2-2 fino al triplice fischio dell'arbitro.

