In piazza per le donne afgane: manifestazioni in tutta Italia al grido di #Nonlasciamolesole (Di sabato 25 settembre 2021) Da Milano a Roma, da Lecce a Olbia, ha preso il via oggi, 25 settembre, la manifestazione Oggi più che mai #Nonlasciamolesole. L'iniziativa è «nata da una assemblea di donne, non abbiamo nessuno dietro, è una piazza femminista, è una iniziativa nata dal basso», hanno raccontato le organizzatrici. «Siamo pronte a dare spazio e voce alle donne afghane che sono qui con noi, per una battaglia di libertà». In diverse piazze Italiane moltissime donne Italiane sono scese in piazza per sostenere le donne afgane, con il supporto di associazioni, movimenti e sindacati. Ci sono anche i membri della fondazione Pangea, con P disegnata sulla mano, la «stessa P che nei giorni drammatici della presa dei talebani è diventata un ...

