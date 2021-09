Il Real Madrid non approfitta dello scivolone dell'Atletico (Di sabato 25 settembre 2021) Madrid (SPAGNA) - Solo un pari a reti bianche con il VillarReal per il Real Madrid , che non riesce ad approfittare a pieno dello scivolone dell' Atletico sul campo dell' Alaves , che nel pomeriggio ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021)(SPAGNA) - Solo un pari a reti bianche con il Villarper il, che non riesce adre a pienosul campo' Alaves , che nel pomeriggio ...

Advertising

sidlowe : On Benzema. - matadezurdaa_ : è sempre bello quando non vince il Real Madrid Club de Fútbol - SkySport : Liga, risultati 7^ giornata: Real Madrid fermato dal Villarreal, Alaves-Atletico 1-0 #SkySport #Liga #RealMadrid… - sportli26181512 : Il Real Madrid non approfitta dello scivolone dell’Atletico: Deludente 0-0 con il Villareal per i blancos, che guad… - russ_mario1 : @Mdk942 Esatto. Poi oggi con una personalità da gran giocatore. È sempre vs Real Madrid al Bernabeu. -