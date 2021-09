Il giorno più bello di Daniel: 'Emozione fortissima, devo ancora capire' (Di sabato 25 settembre 2021) stata un'Emozione fortissima, meno male che abbiamo portato a casa i tre punti, devo ancora realizzare e mettere a posto le idee". Sono questi i pensieri di Daniel Maldini dopo il gol e la vittoria ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) stata un', meno male che abbiamo portato a casa i tre punti,realizzare e mettere a posto le idee". Sono questi i pensieri diMaldini dopo il gol e la vittoria ...

Advertising

angelomangiante : Una giornata con una storia bellissima. La storia più emozionante oggi. Per chi è papà, per chi non lo è o un giorn… - GrandeFratello : All’improvviso… nel cuore della notte… è successo quello che tutti abbiamo iniziato ad immaginare qualche giorno fa… - Piu_Europa : Domani ultimo giorno da Cancelliera per #AngelaMerkel. Nonostante il suo mandato abbia attraversato gli anni più di… - giornali_it : Il giorno più bello di Daniel: 'Emozione fortissima, devo ancora capire' #25settembre #QuotidianiSportivi… - acmrougeetnoir : RT @angelomangiante: Una giornata con una storia bellissima. La storia più emozionante oggi. Per chi è papà, per chi non lo è o un giorno l… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno più Italian Tech Week 2021, Elon Musk: 'La vigilia di Natale 2008, senza soldi: il giorno più difficile' Repubblica TV