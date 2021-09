GF Vip | Manuel frena Lulù? La rivelazione

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è parlato del flirt in corso traBortuzzo e una delle principesse Selassié,, con cui c’è stato un bacio appassionato durante la notte. Poco dopo la diretta, però,hato l’entusiasmo per la nascita di questo “amore”, prendendo le distanze. Sta nascendo un amore traBortuzzo e, una delle tre principesse Selassié? Questa è la domanda che Alfonso Signorini ha posto nella puntata di ieri sera all’interno della casa, mostrando le immagini del bacio appassionato che i due concorrenti del reality si sono scambiati due notti fa mentre si trovavano a letto insieme. Un rapporto che ha suscitato grande entusiasmo da parte del pubblico, molto colpito dalla tenerezza die ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù nella notte: le parole inaspettate ai coinquilini -… - michela_cast : RT @fanpage: Il significato dei tatuaggi di Manuel Bortuzzo #Gfvip - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Manuel Bortuzzo ha friendzonato Lulù Selassié? La confessione durante la notte #gfvip #manuelbortuzzo - VelvetMagIta : GF Vip 6, nuova puntata: il primo bacio tra Lulù e Manuel Bortuzzo, Tommaso Eletti eliminato #gfvip #gfvip6… - peppe844 : #GFvip 'GF Vip 6', nuova puntata: il primo bacio tra Lulù e Manuel Bortuzzo, Tommaso Eletti eliminato -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Gf, primi baci in piscina trae Lulù(aggiornamento di Davide Giancristofaro)Bortuzzo in crisi con Lulù al GF?/ "In love boat porterei Alex..." CHRISTOPHER REEVE, CHI ERA SUPERMAN, L'UOMO D'ACCIAIO È IL SUPEREROE MENO AMATO ...Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù) dopo il bacio scattato due giorni fa.Antonella Mosetti lancia una frecciata all'ex Aldo Montano durante la visita da parte della sorella Alessandra che ha speso belle parole per il fratello.