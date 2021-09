Germania: Prodi, 'non cambierà molto' (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "In Germania non dovrebbe cambiare molto: le coalizioni possibili sono diverse, ma molto non cambierà, perché c'è proprio un'impronta tedesca nella politica che rimarrà abbastanza stabile. La Merkel negli ultimi anni si è spostata abbastanza verso una politica sociale più aperta, i socialisti verso posizioni più moderate, quindi sono molto vicini". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'Sabato anch'io' su Radiouno, in vista delle elezioni tedesche. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Innon dovrebbe cambiare: le coalizioni possibili sono diverse, manon, perché c'è proprio un'impronta tedesca nella politica che rimarrà abbastanza stabile. La Merkel negli ultimi anni si è spostata abbastanza verso una politica sociale più aperta, i socialisti verso posizioni più moderate, quindi sonovicini". Lo ha affermato Romano, ospite di 'Sabato anch'io' su Radiouno, in vista delle elezioni tedesche.

