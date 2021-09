Eccellenza | arriva la prima vittoria per la Parmonval | Marsala battuto 2 - 0

Advertising

SvSport1 : Calcio, Eccellenza. L'Alassio Fc torna in anticipo, alle 16:00 al 'Ferrando' arriva la Cairese - BergamoSport : Eccellenza, il Mapello nella tana del Lemine. A Scanzo arriva la corazzata Sant’Angelo - kid_pass : A scuola arriva Spuntino, il progetto per scoprire i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio. Per le… - NotiziarioC : UFFICIALE: Audace, arriva un rinforzo dagli svincolati - siracusa2000 : Calcio/Eccellenza. L’asd Città di Siracusa ingaggia il portiere Saitta. Arriva dalla Leonzio -

Ultime Notizie dalla rete : Eccellenza arriva

PalermoToday

Calcio 2021 - 2022Sicilia Girone A Squadra Parmonval Prima vittoria in campionato per la Parmonval che al Lo Monaco di Mondello piega le resistenze della Dolce Onorio Marsala imponendosi per 2 - 0 . La ...... 50' Gargano, 73' Pastorino rig.) Finisce qui l'anticipo della 3giornata di: vittoria ... Veementi proteste da parte della Cairese, ma il nuovo parziale è 1 - 1 49'al quarto della ...Prima vittoria in campionato per la Parmonval che al Lo Monaco di Mondello piega le resistenze della Dolce Onorio Marsala imponendosi per 2-0 . La squadra biancazzurra per l’occasione di nero vestita ...Quattro gol per i giallorossi che superano l'ostacolo locale e si confermano in un buon momento. Tuttavia, le sorti del Girone L non si sono decise nella gara odierna: a passare il turno è la Scafates ...